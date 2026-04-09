Un' indagine pittorica durata trent' anni | in mostra Carlo Cola 1995-2025

Da sabato 11 aprile fino al 3 maggio, negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino a Cesena, sarà allestita una mostra dedicata a trent’anni di lavoro artistico. L’esposizione raccoglie opere realizzate tra il 1995 e il 2025, offrendo una panoramica completa del percorso di un pittore. La mostra sarà aperta al pubblico durante tutto il periodo e presenta una selezione di dipinti e schizzi provenienti dalla raccolta personale dell’artista.

Da sabato 11 aprile al 3 maggio negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino di Cesena si terrà la retrospettiva di pittura “Carlo Cola. Opere dal 1995 al 2025".La mostra comprende un’ampia scelta dei lavori più significativi che hanno segnato il percorso dell’artista cesenate in questo trentennio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Il disastro annunciato . Trent’anni di lavori parziali: "Ora faremo un’indagine"NISCEMI (Caltanisetta) La frana che ha colpito Niscemi alla fine di gennaio non è un evento improvviso né imprevedibile.