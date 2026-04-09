UNICEF a Festival dell’Ascolto del Ministero del Lavoro | oltre 200 ragazzi coinvolti su diversi temi

Durante il Festival dell’Ascolto, organizzato dal Ministero del Lavoro a Roma il 9 e 10 aprile, l’UNICEF ha partecipato creando sei tavoli di discussione. Oltre 200 giovani di età diverse sono stati coinvolti in incontri dedicati a temi che li riguardano direttamente. L’evento ha rappresentato un’occasione per raccogliere le opinioni e le esperienze dei ragazzi su questioni di loro interesse.

UNICEF al Festival dell’Ascolto (9 e 10 aprile a Roma): 6 tavoli per ascoltare le voci di oltre 200 ragazzi e ragazze sulle tematiche che li riguardano. 9 aprile 2026 – Oggi e domani a Roma, presso Palazzo Mazzoni – Accademia Inps, ha il via il 1° Festival dell’Ascolto dei minorenni “Voci in connessione, Futuro in movimento” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con l’ UNICEF, INPS e Agenzia Italiana per la Gioventù in occasione della Giornata Nazionale dell’Ascolto (oggi). L’UNICEF sarà protagonista in diversi momenti: oggi, 9 aprile, alle 10.30 il Presidente dell’UNICEF Italia, Nicola Graziano, interverrà sull’importanza dell’ascolto e della partecipazione dei giovani; Alle ore 11. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF a Festival dell’Ascolto del Ministero del Lavoro: oltre 200 ragazzi coinvolti su diversi temi UNICEF Italia al Link Media Festival di Trieste per celebrare gli 80 anni dell’UNICEFSabato 11 aprile, il Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano consegnerà alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF -Link” 7 aprile 2026 – Va... Cascina: oltre 300 persone per i tavoli di lavoro della campagna d'ascolto del Partito DemocraticoOltre 300 cittadine e cittadini hanno preso parte ai tavoli di lavoro della campagna d’ascolto ‘Cascina. Temi più discussi: Nasce il primo Festival dell’Ascolto; Diritti e ascolto dei giovani: UNICEF presenta una nuova guida nazionale; Tutti i dettagli sul Festival dell’Ascolto; Unicef: l’errore che gli adulti commettono con i minori e i rischi per la salute. Tutti i dettagli sul Festival dell’AscoltoAll'Accademia Inps di Roma arriva oggi e domani il primo Festival dell’Ascolto. Fatti e nomi ... startmag.it SICUREZZA SOCIALE - GIORNATA NAZ. ASCOLTO MINORI - A ROMA I° FESTIVAL DELL'ASCOLTO IL 9 E 10 APRILE PROMOSSO DA V.MIN.LAVORO BELLUCCI IN COLLABORAZIONE CON ...In occasione della seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali organizza il primo Festival dell’Ascolto, in programma il 9 e 10 aprile 2026 pr ... italiannetwork.it A Roma il primo festival dell’ascolto https://www.corrierenazionale.net/2026/04/03/a-roma-il-primo-festival-dellascolto/ In occasione della seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali organizza il primo Fes - facebook.com facebook Primo Festival dell’Ascolto 9-10 aprile 2026 Accademia INPS – Roma In occasione della seconda Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori, due giorni di incontri, dibattiti e laboratori immersivi, con la partecipazione di 500 giovani studenti e testimoni x.com