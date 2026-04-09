La Pallavolo San Giorgio si prepara ad ospitare le finali territoriali under 16, con l’atto conclusivo del campionato previsto per domenica 12 aprile presso il palazzetto dello sport di viale. La squadra locale, Nure Volley Sangio, punta a ottenere il titolo, mentre le gare si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito. L’evento attirerà diverse formazioni della zona, tutte pronte a competere per la vittoria.

La Pallavolo San Giorgio si appresta a diventare il centro nevralgico delle finali territoriali under 16, con l’atto conclusivo del campionato previsto per domenica 12 aprile presso il palazzetto dello sport di viale. L’evento è frutto di una collaborazione tra la società ospitante e il comitato territoriale Fipav Piacenza. L’attesa si concentra ora sulla sfida per il titolo territoriale, che vedrà impegnate le giovani atlete della Nure Volley Sangio. L’appuntamento è fissato per questo giovedì 9 aprile, alle ore 19, quando le giocatrici guidate da coach Matteo Capra affronteranno la Floricoltura De Santis River volley all’interno delle mura amiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Under 16: Nure Volley Sangio punta al titolo territoriale

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