Durante la notte di Champions, Cesc Fabregas si trova a Madrid per assistere alla partita tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. La sua presenza ha anche uno scopo legato al mercato: si ipotizza un interesse per un giocatore della “cantera” del Real. Contestualmente, il Como sta portando avanti una missione in Spagna, mentre si fa notare l’attenzione di Fabregas verso possibili operazioni di mercato per la prossima stagione.

Missione spagnola Per Cesc Fabregas. Un ritorno in patria nella notte di Champions, per assistere da vicino al match fra il Real Madrid e il Bayern Monaco ma pure per “apparecchiare“ una trattativa di mercato per la prossima stagione. Già si sa quanto il tecnico del Como abbia un occhio di riguardo per i settori giovanili che ben conosce, come quello delle “merengues“: tant’è che dopo Jacobo Ramon e Nico Paz stavolta nel mirino di Fabregas è finito Daniel Yanez, esterno classe 2007 del Castilla (la seconda squadra dei “blancos“), che ha già esordito con i “big“ nella vittoria contro l’Elche il mese scorso, mettendo a segno anche un assist.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un’altra promessa della “cantera“ Real nel mirino. Missione spagnola del Como. Fabregas a Madrid per Yanez

Fabregas a Dazn nel post partita di Juve Como: «Per me i bianconeri sono il Real Madrid d’Italia. Orgoglioso della prestazione. Sulla Champions…»di Redazione JuventusNews24Fabregas ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus.

Juventus-Como 0-2, Fabregas “Juve è il Real Madrid italiano”Cèsc Fabregas ha parlato nel post partita della vittoria del suo Como contro la Juventus di Spalletti allo Stadium.

Argomenti più discussi: Promessa è fuori con Morendo ad occhi aperti: Penso che la gente, anche con i milioni, non sia felice. Pensa che quello sia il divertimento, ma non è in linea con ciò che, almeno per me, è veramente bello vivere; La Juventus è interessata alla giovane promessa del Salisburgo Diego Moreira: i rumors; Chi è Valdepeñas: il Kakà che farà il percorso opposto | DAL REAL MADRID AL MILAN: tutto in una notte; Le parole di mio padre sono state la mia forza: Amaka è fuggita dalla tratta e ora aiuta gli altri.

Un’altra promessa della cantera Real nel mirino. Missione spagnola del Como. Fabregas a Madrid per YanezDa sottolineare che nei mesi scorsi un altro classe 2007, il difensore Andrés Cuenca, di proprietà del Barcellona (con cui ha rinnovato a fine gennaio), è stato bloccato dal Como dopo essere stato ... sport.quotidiano.net

Sempre #DelPiero concede selfie e autografi ai tifosi di Real e Bayern, poi con #Hummels che corre a salutarlo, #Fabregas e #Khedira! x.com

Non si va allo stadio del Real solo per vedere le partite: l'ultima moda è quella di tagliare i capelli #SportMediaset - facebook.com facebook