Un’altra notte di fuoco divampano le fiamme e colpiscono due autovetture

Un’altra notte di incendi nel Salento, con due auto date alle fiamme nella cittadina di Ruffano. La stessa area è stata colpita da altri episodi incendiari nelle ultime ventiquattro ore, coinvolgendo anche le località di Nardò e Caprarica di Lecce. Le fiamme hanno causato danni alle vetture e hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause degli incendi.

RUFFANO – Non si placa l’emergenza incendi nel Salento. Dopo gli episodi avvenuti solo ventiquattr’ore prima a Nardò e Caprarica di Lecce, stavolta è toccato alla cittadina di Ruffano fare i conti con le fiamme nel cuore della notte. Il rogo, divampato per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Salento, altra notte di fuoco: due auto in fiammeDue incendi hanno distrutto altrettante auto nella notte in provincia di Lecce, colpendo a meno di due ore di distanza. Divampano tre incendi in due ore: colpite autovetture, danni per migliaia di euroI roghi sono divampati nelle scorse ore tra Galatone, Nardò e Castri di Lecce, costringendo i vigili del fuoco e i carabinieri a intervenire sul... Temi più discussi: Un'altra notte di raid. Blackout a Teheran, in fiamme un petrolchimico a Tabriz; Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti; Emergenza Neve a Prati di Tivo: l’accumulo supera i 250cm, inizia un’altra notte da lupi | FOTO LIVE; La guerra di Donald Trump ha il fiato corto. E adesso il regime si sente più forte. Valeria Marini: Adoro Pedro Sanchez, gli ho scritto l’altra notte a proposito di Trump e l’IranValeria Marini si racconta a Storie al Bivio, il programma condotto da Monica Setta. La showgirl rivela di avere un debole per il premier spagnolo Pedro Sanchez e di avergli anche scritto durante la ... fanpage.it Via Gallucci, notte di violenza. Residenti sempre più esasperati: Siamo pronti a fare causaUn’altra notte turbolenta per i residenti di via Gallucci, che verso l’una di ieri sono stati svegliati dai rumori di una violenta colluttazione che si è conclusa con l’arrivo dei sanitari e di tre ... ilrestodelcarlino.it A gennaio i proprietari del veicolo incendiato l'altra notte in via Giordano trovarono la carcassa di un cane sul cofano - facebook.com facebook #BosniaItalia Un'altra notte da dimenticare per gli Azzurri, Marco #Palestra è entrato dalla panchina nel ko di Zenica x.com