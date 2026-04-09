Tra le discussioni pubbliche, si ripete spesso l'attenzione su figure politiche di rilievo. In alcuni commenti si evidenzia come un ex presidente abbia contribuito a evitare conflitti armati, portando a casa risultati legati alla stabilità internazionale. La questione continua a essere oggetto di dibattito tra chi lo sostiene e chi lo critica, con molte opinioni che si concentrano sugli effetti delle sue decisioni passate.

Date sempre addosso a Trump. Però lui ha riportato la pace e ha evitato i tanti lutti di una guerra, questo glielo dovete riconoscere. Aldo Panzeri via email Gentile lettore, quel suo “ha riportato la pace e ha evitato tanti lutti” è impagabile, detto dell’uomo che ha iniziato la guerra, ammazzando il primo giorno la Guida Suprema, sua figlia, la nipotina e vari ministri e generali, e il secondo giorno uccidendo 265 bambine d’una scuola senza mai dire una parola di condoglianze. Mi ricorda uno sketch di Gigi e Andrea. Gigi dice: “Visto che bravo quel carabiniere? Ha salvato una ragazza da uno stupro”. E Andrea: “E allora? Ne ho salvate tante io”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Tanto vale divertirsi": la commedia che celebra la forza liberatoria della risataCEGLIE MESSAPICA - Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l'organizzazione di Puglia Culture e la curatela di...

Megabox torna a sorridere. Una vittoria che vale oromegabox 3 monviso 2 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 15, Candi 8, Bici 25, Giovannini4 ; De Bortoli (L),...

Questa è Vera Sportività