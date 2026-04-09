Il New York Times ha avviato un’indagine riguardante l’identità dell’inventore del Bitcoin, raccogliendo diversi elementi che collegano l’ideatore a un informatico inglese. La ricostruzione si basa su analisi di dati digitali e documenti pubblici, senza che siano stati ancora confermati ufficialmente i collegamenti tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda aspetti tecnici e storici legati alla creazione della criptovaluta più diffusa al mondo.

Per il New York Times diversi indizi nello stile di scrittura portano a un informatico inglese, Adam Back, che ha già negato L’identità dell’inventore del Bitcoin, la criptovaluta più diffusa al mondo, è un mistero irrisolto fin dall’introduzione di questa tecnologia nel 2009. Nel documento ufficiale che ne presentava il funzionamento, il suo ideatore utilizzò lo pseudonimo Satoshi Nakamoto: chi sia è stato da allora argomento di discussioni tra appassionati, di un documentario del 2024 e di inchieste giornalistiche prontamente smentite dagli interessati. L’ultima in ordine di tempo, lunghissima, l’ha pubblicata mercoledì il New York Times, rinnovando la curiosità ma anche i consueti dubbi sul valore delle prove raccolte, spesso piuttosto inconsistenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una nuova inchiesta sull’inventore del Bitcoin

Il Nyt rivela l’identità dell’inventore del Bitcoin, ma il diretto interessato negaChi si cela dietro Satoshi Nakamoto, pseudonimo del fondatore del Bitcoin, la prima e più celebre delle criptovalute? A dare una risposta, dopo 17...

Ecco chi è davvero Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin: il New York Times svela l’enigma. Ma Adam Back smentisce: “Non sono io”Per oltre diciassette anni, l’identità di Satoshi Nakamoto ha rappresentato il più grande enigma dell’era digitale.

Tutta la verità sul bitcoin

Temi più discussi: Il New York Times è sicuro di aver scoperto il nome di chi ha creato Bitcoin; Bitcoin, tra mistero e inganni: dietro Satoshi Nakamoto un sistema che può far guadagnare o perdere tutto; Bitcoin, il mistero di Satoshi Nakamoto si riapre: per il NYT è il crittografo Adam Back; New York Times: l'inventore del Bitcoin Satoshi Nakamoto è Adam Back, ma lui nega.

Satoshi Nakamoto identificato dal New York Times come creatore di Bitcoin, svelato il volto dietro la criptovalutaAdam Back è davvero Satoshi Nakamoto? L’inchiesta che riapre il mistero Chi è davvero Satoshi Nakamoto, il creatore anonimo del Bitcoin? Una nuova inc ... assodigitale.it

Chi è Satoshi Nakamoto: il New York Times punta su Adam Back, ma il mistero del Bitcoin resta irrisoltoNuove ipotesi sull’identità di Satoshi Nakamoto riaccendono il dibattito sull’origine del Bitcoin. Secondo un’inchiesta del The New York Times, l’inventore ... ilmessaggero.it

Satoshi Nakamoto, sei tu Svelata l'identità dell'inventore del Bitcoin (ma lui nega) x.com

Da Banksy a Nakamoto. La stagione dei grandi smascheramenti (che non avremmo voluto sapere). Di Riccardo Carlino A poche settimane di distanza, Reuters e New York Times svelano le identità del famoso street artist e dell'inventore dei Bitcoin: figure - facebook.com facebook