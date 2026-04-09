Una nuova casa per le atlete | è pronto il palazzetto della ginastica artisica da 9,7 milioni

È stato completato un nuovo palazzetto dedicato alla ginnastica artistica, con un investimento di 9,7 milioni di euro. Le gru, che hanno lavorato nei mesi scorsi, sono state rimosse e al loro posto si apre ora un’area verde e aperta. La struttura si trova nel quartiere di Sanpolino e rappresenta un miglioramento per le attività sportive locali. La consegna dell’edificio è prevista a breve.

Le gru hanno finalmente lasciato spazio al verde e agli spazi di una struttura che promette di cambiare il volto sportivo di Sanpolino. Si sono conclusi i lavori del cosiddetto "Cluster 3", l’ambizioso progetto che trasforma Brescia in un punto di riferimento nazionale per la ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Nuova casa per le società sportive. Inaugurato il palazzetto da 598 postiCriticato ancora prima che sorgesse, osteggiato da chi lo riteneva inutile, è stato inaugurato ieri mattina il nuovo palazzetto dello sport che sorge... Olimpiadi 2026: Lollobrigida e le mamme atlete, una nuova era di sport e maternità.Francesca Lollobrigida, oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio veloce a Milano-Cortina 2026, ha corso il suo giro d’onore con il tricolore in... Temi più discussi: Avanzano i lavori per la nuova Casa della Comunità di Faenza; Leica, una nuova casa per lo sguardo a Milano; Zocca, inaugurata la Casa della Comunità Silvia: servizi più vicini ai cittadini dell’Appennino; La storia di Casalserugo è accolta in una nuova casa. Inaugurata la nuova casa della comunità, più servizi sanitari per i residentiLa struttura è un virtual hospital, un centro che garantisce visite telematiche ed è stata realizzara coi fondi del PNRR ... rainews.it La nuova casa, gli ispettori di Nordio al Tribunale dell’Aquila e l’attesa per l’affidamento al papà. A che punto è il caso dei bimbi nel boscoIl Comune di Palmoli offre un'abitazione gratuita per favorire il ricongiungimento. Arrivano gli ispettori di Nordio al Tribunale dei minori. ilfattoquotidiano.it Tv Centro Marche. . Ascoli Piceno, aperta la nuova casa di comunità - facebook.com facebook