Una carrozzina mobile per Gianni | Voglio alzarmi e abbracciare tutti quelli che mi danno aiuto

Un uomo, dopo aver passato 54 anni in carrozzina, ha espresso il desiderio di potersi alzare e muoversi liberamente. Ha dichiarato di voler guardare negli occhi le persone che gli sono state vicino e di voler abbracciare chi gli ha fornito assistenza nel tempo. Per realizzare questo obiettivo, è stata creata una carrozzina mobile, che gli permetta di muoversi senza barriere e di condividere momenti di contatto con chi gli ha offerto aiuto.

"Dopo 54 anni, voglio alzarmi. Voglio guardarti negli occhi, abbracciarti, abbracciare tutti quelli che mi aiutano". Le parole di Gianni Baini, cinquantatreenne di Foiano della Chiana affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, arrivano con quella voce "leggera, un po’ rauca" che non ha mai smesso di farsi sentire. Oggi arrivano con ancora più forza, in un momento in cui la sua salute è fragile e alcuni recenti accessi in ospedale rendono ancora più urgente il sogno a cui sta lavorando Sergio Falciani: raccogliere i fondi per acquistargli una carrozzina motorizzata che gli consenta finalmente di alzarsi in piedi. Falciani, fondatore del gruppo Facebook " Valdichiana Forever ", racconta come è entrato nella vita di Gianni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una carrozzina mobile per Gianni: "Voglio alzarmi e abbracciare tutti quelli che mi danno aiuto" Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni»Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... Sal Da Vinci: "E' la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso. Mi avete regalato un affetto clamoroso"«L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato.