Sabato verrà posizionata una bicicletta bianca in via Francesca Edera de Giovanni, nel punto in cui lo scorso 25 novembre Viola Mazzotti è stata investita e uccisa da un camion mentre pedalava. La bici fungerà da simbolo del ricordo e sarà collocata nello stesso luogo dell’incidente. La cerimonia si svolgerà nella stessa strada dove si è verificato l’incidente.

. Sarà installata sabato, in via Francesca Edera de Giovanni, proprio nel punto dove lo scorso 25 novembre Viola Mazzotti (foto) è stata travolta e uccisa da un camion mentre pedalava in sella alla sua bici. L’iniziativa in ricordo della ventitreenne di Cervia è stata ideata dall’associazione ‘Viola’ nata proprio in memoria della ragazza che a Bologna si era laureata e aveva appena iniziato il suo percorso lavorativo. La ‘ ghost bike ’, simbolo di memoria che invita a fermarsi un momento e riflettere sull’importanza della sicurezza e del rispetto della mobilità ciclabile, sarà installata alle 11,30 in via Francesca Edera de Giovanni, ma chi vorrà potrà partire in bici da Lugo (l’appuntamento è alle 7,30) per una pedalata di 60 chilometri fino a Bologna in memoria di Viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una bici bianca per ricordare Viola

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