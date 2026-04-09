Un weekend dal sapore tradizionale con carnevale della Romagna e fiera della ligaza Poi Fritz collective fest e tanto vintage

Questo fine settimana nel Cesenate e nelle zone limitrofe si svolgono numerosi eventi, tra cui il carnevale tradizionale della Romagna e una fiera dedicata alla ligaza. Si terranno anche il Fritz Collective Fest e diverse iniziative dedicate al vintage. La regione si anima con manifestazioni che attirano residenti e visitatori, offrendo un calendario vario di appuntamenti per tutta la famiglia.

Nel Cesenate e in tutto il comprensorio si apre un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti dal sapore primaverile. Con mercatini vintage, appuntamenti legati all'antica tradizione romagnola e poi, immancabile, il carnevale della Romagna che torna ad animare il centro storico di Gambettola con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Weekend dal sapore vintage con mercatini creativi e in Fiera "C'era una volta". Poi Giacobazzi, le focarine e i tour enogastronomiciNel fine settimana che va da venerdì 13 a domenica 15 marzo, in tutto il Cesenate grandi appuntamenti con il teatro, la musica e la tradizione Con...