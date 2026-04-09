Un viaggio nei primi 50 anni del Cai Lecco fra immagini e documenti

Venerdì 17 aprile alle 18 verrà inaugurata in Torre Viscontea una mostra dedicata ai primi 50 anni del Cai Lecco. L'esposizione si intitola

Venerdì 17 aprile alle 18 sarà inaugurata in Torre Viscontea la mostra "In cammino con i pionieri e con le loro storie. Un viaggio nei primi 50 anni del Cai di Lecco fra immagini e documenti", promossa dal Cai di Lecco e dalla fondazione Riccardo Cassin, in collaborazione con il Simul del Comune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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