Un sit-in per la sanità La protesta dei cittadini si fa sentire in Comune

Stamani, a partire dalle 10,30, un gruppo di cittadini si è radunato sotto i portici del Comune di Massa Carrara per un sit-in organizzato dal comitato ‘Salute pubblica’. La protesta si è svolta davanti all’ingresso dell’amministrazione comunale, coinvolgendo persone che chiedono interventi e miglioramenti nel settore sanitario locale. La manifestazione si è protratta per diverse ore, attirando l’attenzione di passanti e rappresentanti istituzionali presenti sul posto.

Stamani a partire dalle 10,30 sotto i portici del Comune si svolgerà il sit- in di protesta del comitato ‘Salute pubblica’ di Massa Carrara. Tema della protesta un argomento caro al comitato: lo stato agonizzante della sanità cittadina e "le promesse disattese dalla Asl e non vigilate dalla sindaca Serena Arrighi e dall’assessora Roberta Crudeli", scrivono dal comitato. L’iniziativa chiama a raccolta cittadini, associazioni e partiti per protestare contro le promesse disattese. Questa mobilitazione si inserisce in un lungo percorso di lotte portate avanti dal Comitato, che da anni monitora e contesta il depotenziamento dei servizi sanitari nel territorio apuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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