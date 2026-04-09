Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma il 10 aprile, si assisterà alla fuga di Cristina e al rifiuto di Alberto di consentire a Eduardo di entrare a Palazzo. La trama si sviluppa nel corso della settimana, con personaggi coinvolti in situazioni di tensione e decisioni decisive. La soap, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, prosegue con nuovi sviluppi per gli abitanti della città.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Colpo di scena a Palazzo Palladini: nell' episodio di venerdì 10 aprile di Un Posto al Sole, Cristina non reggerà a una notizia sulla madre: la ragazza rimarrà sconvolta e deciderà di scappare di casa. Raffaele invece, dovrà confrontarsi con Alberto, il quale non gradirà affatto la presenza di Eduardo a Palazzo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Roberto e Cristina continuano a litigare e il loro rapporto è sempre più teso: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a Palazzo

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