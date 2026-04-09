Un nuovo sito per aiutare il turismo

Ieri si è svolto a palazzo del Capitano a Bagno di Romagna il primo incontro tra l’Ufficio turistico locale e altri rappresentanti del settore. Durante la riunione sono stati discussi i progetti per un nuovo sito web destinato a promuovere il turismo nella zona. L’obiettivo principale è creare uno strumento digitale più efficace per informare e attrarre visitatori. La discussione si è concentrata sulle prime fasi di sviluppo e sulle funzionalità da includere.

A palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, ieri si è tenuto il primo incontro fra l’Ufficio turistico dell’Unione Comuni Valle Savio, lo Iat di Bagno di Romagna e Dmc I Percorsi del Savio, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, Stefano Paolucci dell’agenzia Paolucci Marketing e Lamberto Bignami, il web and graphic designer che si occuperà del restyling di tutti i siti turistici dei Comuni dell’Unione. Lo studio Paolucci di Riccione si è aggiudicato l’affidamento andando a presentare il progetto migliore sotto l’aspetto della qualità e dal punto di vista economico: un investimento totale di 50.000 euro in due anni per un rinnovo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un nuovo sito per aiutare il turismo" Colle punta sul turismo! Il nuovo sito del Comune ora è ufficialmente onlineColle si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere. Leggi anche: Un sito web per il castello di Poppi. Strategie per incentivare il turismo How Much $$ Does it Cost to Be a Travel Agent in 2026 Temi più discussi: Online il nuovo sito di informazione turistica della provincia di Ferrara: in un unico spazio web tutte le opportunità di scoperta del territorio; Un nuovo sito per aiutare il turismo; Aprire un nuovo sito durante le feste: occasione IONOS a Pasqua; Regione, la promessa: Aiutiamo le Fonderie a trovare il nuovo sito. Aprire un nuovo sito durante le feste: occasione IONOS a PasquaL'offerta in corso permette di realizzare il proprio sogno gratis e senza sforzi: pensa a tutto l'intelligenza artificiale. hdblog.it È stato lanciato il nuovo sito turistico dedicato a Laveno MombelloÈ online il nuovo sito www.visitlaveno.it dedicato alla promozione turistica di Laveno Mombello, accompagnato dal lancio dei canali socialufficiali di Visit Laveno ... varesenews.it Online il nuovo sito Visit Laveno, dedicato alla promozione turistica locale. - facebook.com facebook