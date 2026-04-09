Un nuovo sito per aiutare il turismo

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è svolto a palazzo del Capitano a Bagno di Romagna il primo incontro tra l’Ufficio turistico locale e altri rappresentanti del settore. Durante la riunione sono stati discussi i progetti per un nuovo sito web destinato a promuovere il turismo nella zona. L’obiettivo principale è creare uno strumento digitale più efficace per informare e attrarre visitatori. La discussione si è concentrata sulle prime fasi di sviluppo e sulle funzionalità da includere.

A palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, ieri si è tenuto il primo incontro fra l’Ufficio turistico dell’Unione Comuni Valle Savio, lo Iat di Bagno di Romagna e Dmc I Percorsi del Savio, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, Stefano Paolucci dell’agenzia Paolucci Marketing e Lamberto Bignami, il web and graphic designer che si occuperà del restyling di tutti i siti turistici dei Comuni dell’Unione. Lo studio Paolucci di Riccione si è aggiudicato l’affidamento andando a presentare il progetto migliore sotto l’aspetto della qualità e dal punto di vista economico: un investimento totale di 50.000 euro in due anni per un rinnovo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un nuovo sito per aiutare il turismo
© Ilrestodelcarlino.it - "Un nuovo sito per aiutare il turismo"

Colle punta sul turismo! Il nuovo sito del Comune ora è ufficialmente onlineColle si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere.

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