Un miracolo di pietra e calce un rebus di carte e competenze | la Dogana consegnata al prossimo sindaco

L'Ordine degli Architetti ha organizzato un incontro presso il Carcere Borbonico per parlare del progetto di recupero della Dogana, un edificio storico di Avellino. La discussione ha coinvolto professionisti e rappresentanti istituzionali, concentrandosi sulle modalità di intervento e sulle competenze necessarie per valorizzare l’immobile. La riunione si è concentrata sull’esigenza di definire le prossime mosse in vista della consegna del progetto al nuovo sindaco.

L'Ordine degli Architetti ha promosso un incontro al Carcere Borbonico per discutere il progetto di recupero dell'edificio simbolo di Avellino. Restano aperti i nodi sulla gestione e sull'inaugurazione, ancora senza data certa.Il convegno e il dibattito cittadinoAd Avellino, nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Le “Carte di Pietra“ di Piero Caniparoli, incontro tra arte e riflessioneL’idea è di Piero Caniparoli colui che, tanto per dirne una, ha avuto la straordinaria idea di creare una maschera di carnevale di appartenenza... Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valideArezzo, 16 febbraio 2026 – Il Comune di Cavriglia informa i cittadini che, per effetto del Regolamento Europeo n.