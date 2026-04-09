Un mese per 30 metri di strada | Forza Italia sulla lentezza dei lavori in via Demetrio Tripepi

Il gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale ha criticato la lentezza dei lavori di asfaltatura nel primo tratto di via Demetrio Tripepi, sostenendo che ci sia voluto un mese per completare circa 30 metri di strada. La questione ha attirato l’attenzione dopo che i rappresentanti politici hanno commentato con tono ironico sulla durata delle operazioni di ristrutturazione. La questione riguarda la tempistica e l’efficienza degli interventi in quella zona.

Non senza ironia, il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, intervengono sul protrarsi dei lavori che interessano il primo tratto di via Demetrio Tripepi. “Il nastro da tagliare per l’inaugurazione già c’è - si legge nella nota dei consiglieri forzisti-. A Piazza De Nava è tutto pronto per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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La Segretaria Comunale di Forza Italia Siena commenta l'elezione di Maurizio Gasparri alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato - facebook.com facebook

Forza Italia, Barelli verso il ministero delle Imprese per lasciare a Marina B. il posto da capogruppo. Il capogruppo verso la nomina come vice di Urso. Domani vertice Marina-Tajani. @salvini_giacomo x.com