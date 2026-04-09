Un fantasista dalla Bundesliga | prezzo dimezzato Yildiz lo ‘porta’ al Milan

Il Milan ha messo nel mirino un giovane talento proveniente dalla Bundesliga, il cui valore di mercato è stato dimezzato. Si tratta di un fantasista nato nel 2005, che condivide l’età con il numero 10 della Juventus e ha un rapporto di amicizia con lui. La società rossonera sta valutando questa opzione per rafforzare la propria rosa in vista della prossima partecipazione in Champions League.

Classe 2005 come il numero 10 della Juventus: i due sono grandi amici Il Milan guarda anche alla Bundesliga per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League. È noto a tutti il forte interesse per Leon Goretzka, ingaggiabile a zero visto che non rinnoverà il contratto col Bayern in scadenza a giugno, mentre non lo era così tanto quello per Can Uzun, tempo fa accostato all ‘Inter. (Instagram) – Calciomercato.it Il Milan fa sul serio per Can Uzun. Secondo la ‘Bild’, i rossoneri sono pronti a fare sul serio per il ventenne nato in Germania ma che – come tanti da quelle parti – ha scelto di rappresentare la Turchia, Paese dei propri genitori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Un fantasista dalla Bundesliga: prezzo dimezzato, Yildiz lo ‘porta’ al Milan Juve, colpo da urlo in estate: lo porta YildizTutto vero: la Juve sta provando a prenderlo in vista dell’estate e un grande aiuto potrebbe arrivare da Yildiz. Leggi anche: Lo ha chiesto a gennaio, lo avrà a giugno: dalla Juventus al Milan Si parla di: Emerson, il passo felpato del Puma; Malen chiama Brandt: spunta il ponte tra Roma e il tedesco.