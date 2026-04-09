Giorgia Meloni ha pronunciato un discorso breve in Parlamento, evitando di affrontare direttamente le questioni più complesse. La premier si è concentrata su argomenti generici, mantenendo un tono distaccato e senza approfondimenti su temi di attualità. Il suo intervento si è protratto per pochi minuti, senza fare riferimenti specifici o dettagliati riguardo alle sfide politiche o economiche del momento.

Un discorso piccolo così. Giorgia Meloni ha deciso di tenersi lontana da ogni problema, sicchè il suo discorso, anzi i due che ha illustrato davanti ai deputati prima e ai senatori dopo, sono parsi vuoti d’aria, costruzioni logiche sospese nella rinuncia a sparigliare le carte, a rimettersi in gioco, a provare il contropiede. “Non scappo, resterò a palazzo Chigi fino alla fine”, ha detto orgogliosa. Vero. E però sul fuoco che imprigiona il mondo e sul piromane che lo ha scatenato, il suo amico Donald Trump, non una riflessione ragionata, figurarsi un’ammissione di resposnsabilità. Appunto il vuoto d’aria. Colei che solo qualche settimana fa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un discorso piccolo così. I “vuoti d’aria” di Giorgia Meloni in Parlamento

Leggi anche: Il discorso integrale di Meloni in Parlamento sulla crisi in medio oriente

Guerra Iran, l’intervento di Giorgia Meloni al parlamentoLa guerra in Iran e le sue conseguenze sullo scenario internazionale sono arrivate al centro del dibattito politico italiano.

IL BOTTA E RISPOSTA TRA GIORGIA MELONI E CONTE ALLA CAMERA

Meloni, le parole chiave del discorso: Fatti, rimpasto, elezioni anticipate, mafiaGiorgia Meloni dice che non c’è bisogno di ripartenza perché il governo non si è mai fermato. E la parola chiave, ripetuta decine di volte ... ilmessaggero.it

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera: confronto acceso e priorità dell’esecutivo, i punti chiaveAnalisi dei punti chiave del discorso della premier Giorgia Meloni alla Camera e confronto politico con maggioranza e opposizioni nell’informativa parlamentare. notizie.it