Un convegno di scuole Zero Waste La natura? Non padroni ma custodi

Due anni fa, la prima scuola in Italia ha aderito al protocollo Zero Waste, un'iniziativa promossa dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori. Recentemente si è svolto un convegno dedicato alle scuole Zero Waste, con l’obiettivo di condividere esperienze e pratiche sostenibili. Durante l’evento si è parlato di come la natura debba essere considerata più come custode che come padrona, promuovendo un approccio più rispettoso e consapevole nei confronti dell’ambiente.

Due anni fa l’ IC Puccini ha firmato (prima scuola in Italia) il protocollo Zero Waste elaborato dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori per le scuole. Grazie al nostro esempio altri otto istituti scolastici in Toscana, Molise e Lazio hanno poi intrapreso il nostro stesso percorso sottoscrivendo il protocollo: come noi, si sono impegnati a fare la raccolta differenziata in tutti i locali esterni ed interni dei propri plessi, a eliminare del tutto le plastiche non riciclabili, a ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati e ad avviare raccolte speciali (per esempio tappi in sughero o terre rare). Di recente la nostra scuola ha fatto un altro passo avanti, diventando la capofila di una rete di scuole Rifiuti Zero insieme all’IC Marco Polo-Viani (Viareggio), all’IC Greve in Chianti e all’IC Milani (Terracina). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un convegno di scuole Zero Waste. La natura? Non padroni ma custodi La manutenzione dei sentieri escursionistici come missione: nasce 'Custodi della natura'A guidare l’associazione sarà Gimmi Sampaoli, figura molto conosciuta nel mondo locale. Custodi della natura: al via a Lecce il primo corso per piccole guardie zoofileLECCE – Insegnare il valore del rispetto, la bellezza della biodiversità e le regole della convivenza civile. Si parla di: Un convegno di scuole Zero Waste. La natura? Non padroni ma custodi; 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: le iniziative. A Varsavia un convegno sull'IA nelle Scuole d'ArteIl 7 ottobre, l'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia ospita il convegno internazionale 'Intelligenza Artificiale nelle Scuole di Arte e Design: Approcci Pratici e Prospettive dall'Industry', ... ansa.it