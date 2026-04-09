Un anno di scuola la scoperta di sé fra corpi e desiderio

Un anno di scuola ha portato alla luce le esperienze di giovani studenti che si confrontano con la crescita personale, i cambiamenti fisici e le prime emozioni legate al desiderio. La narrazione si concentra sulle dinamiche quotidiane all’interno di un ambiente scolastico e sulle sfide di individuare e capire se stessi in un’età di transizione. La storia si ispira al romanzo di uno scrittore triestino, che ha influenzato anche la scrittrice contemporanea di origini triestine.

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