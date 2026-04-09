NELLE SALE. Tra nuove uscite, proiezioni speciali e altri titoli da non perdere, anche delle scorse settimane. Il fine settimana dell’11 e 12 aprile porta nelle sale italiane un paio di novità e il ritorno di un grande cult della storia del cinema thriller. Tra i drammi troviamo «Un anno di scuola», produzione italiana diretta da Laura Samani, liberamente ispirata al romanzo di Giani Stuparich. Il film racconta di un gruppo di studenti di Trieste, alle prese con le inquietudini dell’adolescenza, i primi amori e la gestione dei conflitti. Al centro della storia c’è l’arrivo in un Itis, frequentato da soli ragazzi, di una ragazza svedese, Fredrika. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Un anno di scuola», «Finché morte non ci separi 2» e non solo: le novità al cinema

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«Un anno di scuola», «Finché morte non ci separi 2» e non solo: le novità al cinemaIl fine settimana dell’11 e 12 aprile porta nelle sale italiane un paio di novità e il ritorno di un grande cult della storia del cinema thriller. ecodibergamo.it

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