' Un anno di scuola' di Samani arriva nelle sale | Nel film la Trieste dei rioni grande emozione presentarlo qui VIDEO

Ieri sera al cinema Ambasciatori si è svolta l'anteprima di “Un anno di scuola”, il nuovo film della regista triestina Laura Samani, ispirato all'omonimo romanzo di Giani Stuparich. Il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire da oggi. La regista ha espresso grande emozione nel presentare il lavoro, sottolineando il legame con la città di Trieste e i suoi quartieri.

Ieri sera al cinema Ambasciatori si è tenuta l'anteprima di “Un anno di scuola”, il nuovo film della regista triestina Laura Samani ispirato all'omonimo romanzo di Giani Stuparich, che da oggi sarà in tutte le sale d'Italia. La storia è ambientata nel 2007 a Trieste e segue le vicende di Fred. 🔗 Leggi su Triesteprima.it “Un anno di scuola”, il film di Laura Samani arriva in sala dal 9 aprileArriverà nelle sale italiane dal 9 aprile Un anno di scuola, secondo lungometraggio della regista triestina Laura Samani, prodotto da Nefertiti Film... Al cinema Adriano “Un anno di scuola” di Laura Samani per i Progetti Scuola ABCPROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Al Cinema Adriano Un anno di scuola di Laura Samani che ha incontrato i ragazzi e le... Temi più discussi: Al cinema Un anno di scuola di Laura Samani; Un anno di scuola, il film di Laura Samani arriva in sala dal 9 aprile; Arriva nelle sale Un anno di scuola, opera seconda di Laura Samani; Anteprima regionale stasera a Trieste per Un anno di scuola il nuovo film di Laura Samani. «Un anno di scuola», «Finché morte non ci separi 2» e non solo: le novità al cinemaIl fine settimana dell’11 e 12 aprile porta nelle sale italiane un paio di novità e il ritorno di un grande cult della storia del cinema thriller. ecodibergamo.it ‘Un anno di scuola’, i piccoli grandi corpi di Laura SamaniLa pressione dell'opera seconda, quel momento slinding doors a cui la testa torna spesso, il male gaze come dispositivo narrativo, il metodo-non-metodo, i Prozac+ e il Great Complotto. Una chiacchie ... rollingstone.it UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani arriva al cinema: ci prepariamo con la nuova puntata di Prime Visioni, il podcast originale di Lucky Red. Nell'episodio, Gianmaria Tammaro ci accompagna alla scoperta di questo film delicato, intenso, libero e dolcissim - facebook.com facebook Il Friuli Venezia Giulia al cinema dal 9 aprile “Un anno di scuola” di Laura Samani, girato tra Trieste, Carso, Barcola e Muggia, porta sullo schermo il territorio regionale Presentato all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Trailer #I x.com