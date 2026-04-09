In un piccolo villaggio, una vicenda d’amore si conclude con una condanna imposta dalla comunità. La narrazione si sviluppa attraverso le parole dei suoi abitanti, che trasmettono un giudizio unanime. La storia prende una piega definitiva, diventando un esempio di come le tradizioni e le opinioni collettive possano influenzare le vite individuali, lasciando un segno indelebile nel racconto condiviso.

C’è un momento, nella letteratura, in cui una storia smette di essere semplicemente una storia e diventa qualcosa di più antico e necessario: un rito, un lamento, una preghiera rivolta al vuoto. “Il dio per metà donna” di Perumal Murugan appartiene a quella categoria rara di libri che non si leggono soltanto, ma si abitano. E uscirne, alla fine, fa una certa violenza. Il romanzo racconta di Kali e Ponna, una giovane coppia di contadini tamil unita in matrimonio da dodici anni, consumata da un amore autentico e bruciante, ma logorante e incapace di generare un figlio. Ambientato in un’India bucolica, il libro immerge il lettore in paesaggi rurali dove accanto all’idillio della vita semplice e genuina della campagna si affiancano gli ostacoli della tradizione sociale, economica e spirituale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un amore condannato dalla voce del villaggio

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Gesù viene processato, condannato e crocifisso sul Golgota. Sulla croce porta il peso di ogni dolore, di ogni peccato, di ogni ferita del mondo intero. Muore in silenzio, senza rancore, per amore immenso e senza condizioni. Questa Parola ci ricorda che ne - facebook.com facebook