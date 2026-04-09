Un altro pezzo grosso di Pechino finisce nel mirino di Xi Chi è Ma Xingrui

Un alto dirigente della leadership cinese è stato coinvolto nelle recenti azioni intraprese dal presidente Xi Jinping contro le figure di spicco del governo. La purga, ufficialmente presentata come una campagna contro la corruzione, ha portato alla rimozione di alcuni dei componenti più influenti del partito al potere. La vicenda riguarda un esponente di rilievo, già noto per ruoli di responsabilità nel settore tecnologico e aerospaziale.

Un altro esponente di primo piano della leadership cinese finisce travolto dalle purghe promosse di Xi Jinping con la formale parvenza id campagna anticorruzione. Ma Xingrui, membro del Politburo ed ex-segretario del Partito nello Xinjiang, è stato ufficialmente posto sotto indagine per corruzione, diventando così il terzo componente dell’attuale vertice politico cinese (e primo non in divisa) a cadere nella nuova ondata di epurazioni lanciata dal presidente cinese. È anche il primo civile di questo livello a essere colpito. La sua caduta non è irrilevante, poiché Xingrui non era un funzionario qualunque. Nato politicamente nel settore aerospaziale, aveva guidato alcune delle principali agenzie spaziali del Paese prima di essere spostato nella macchina politica del Partito. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un altro pezzo grosso di Pechino finisce nel mirino di Xi. Chi è Ma Xingrui Achille Lauro, il padre è un pezzo grosso: di chi si trattaDietro ogni identità artistica forte si nasconde quasi sempre una storia privata altrettanto intensa. Di Gregorio e Openda nel mirino, ma per i tifosi il "colpevole" è un altro: Juve-Como, i commentiI tifosi della Juventus si sfogano sui social dopo la sconfitta dei bianconeri in casa contro il Como: guarda il video con i loro commenti.