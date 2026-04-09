Un’ altra domenica da cani al centro Pets & People

Anche questa domenica, il centro cinofilo Pets & People ha organizzato un’attività dedicata ai cani e ai loro proprietari. L’evento si è svolto in via Montecucco, vicino al parco, e ha visto gli educatori coinvolgere i partecipanti in un gioco chiamato “l’oca” adattato ai cani. L’iniziativa ha previsto momenti di socializzazione e interazione tra gli animali e i loro proprietari.

Un' altra domenica da cani. Al centro cinofilo Pets & People (strada Montecucco, di fianco al Parco di Montecucco), gli educatori hanno realizzato un momento per stare insieme al tuo cane attraverso la rappresentazione del gioco dell'oca, ma per cani. Sgambetta fino al centro se sei curioso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it I passeggini per cani sono la scelta confortevole per le uscite con i petsI cani amano stare all’aperto e fare lunghe passeggiate, a volte però dopo un’intera giornata possono sentirsi stanchi soprattutto se anziani. People, Places & Things con Anna Ferzetti al VerdiGiù la maschera: Anna Ferzetti incontra il pubblico al Teatro Verdi di Salerno Sarà Anna Ferzetti la protagonista del nuovo appuntamento di Giù la... Lebanon’s Last Stand: A Nation Fighting For Its Survival