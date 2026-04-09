Una coppia residente in un appartamento di via delle Assenze al villaggio Cep ha chiesto l'intervento dell'Istituto autonomo case popolari a causa di problemi di umidità presenti in diverse stanze della loro casa. La proprietà dell’immobile appartiene all’ente pubblico, e gli inquilini hanno fatto un appello al presidente dell’Istituto affinché si intervenga per risolvere la situazione.

Umidità in varie stanze dell'appartamento di via delle Assenze al villaggio Cep. Gli inquilini, una coppia, hanno richiesto l'intervento dell'Istituto autonomo case popolari per sistemare le cose visto che la proprietà delle abitazioni è dell'ente pubblico e non dei privati. Un sollecito è stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Casa Rossa di Gabicce Monte: appello al Presidente Mattarella per salvare un simbolo storico e culturale del borgo.Casa Rossa, un grido d’allarme dalla collina: la battaglia per il cuore di Gabicce Monte arriva al Presidente Mattarella Gabicce Monte (Pesaro...

Imu sugli enti non commerciali, il Comune vince anche in appello contro Iacp. Picciolo: “Vittoria amara”Il Comune ottiene una nuova vittoria nel contenzioso sugli accertamenti Imu nei confronti degli enti cosiddetti “non commerciali”.

Temi più discussi: Muffa in casa: l’80% di umidità è davvero la soglia corretta?; Umidità in casa, l'appello al presidente Iacp :: Segnalazione a Messina; Ponti termici, muffa e umidità in appartamenti: responsabilità condominio e comfort.; Logge, un sistema di areazione anti umidità.

Eliminare l’umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoUmidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. lavorincasa.it

L’umidità in casa in autunno non dà tregua: io uso questo sistema, funziona davveroUmidità in casa, in autunno la situazione diventa fuori controllo, ecco perché è importante agire subito: basteranno piccole accortezze per risolvere. Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si ... diregiovani.it

Temperature minime in lieve calo o stazionarie, massime in aumento. A Genova tra 13 e 20 gradi, a Busalla tra 9 e 17. Umidità su valori medio-alti - facebook.com facebook