Umbria maxi cartella da 43.000 euro | l’azienda sfida l’Agenzia

Un’azienda del settore agroalimentare in Umbria si trova al centro di una disputa legale dopo aver ricevuto un avviso di pagamento dall’Agenzia delle entrate di quasi 43.000 euro. La società ha deciso di contestare l’importo, dando avvio a una serie di procedure legali per chiarire la situazione e verificare la correttezza del risultato fiscale. La vicenda coinvolge aspetti di natura amministrativa e fiscale, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla posizione dell’impresa.

Un'azienda del settore agroalimentare umbro si trova coinvolta in una complessa disputa legale dopo aver ricevuto un avviso di pagamento dall'Agenzia delle entrate per la cifra di quasi 43.000 euro. La contestazione riguarda i costi relativi ai servizi di controllo veterinario effettuati sulle attività di macellazione nel corso del 2016, portando la vicenda davanti alla Corte di giustizia tributaria dell'Umbria. La controversia ha assunto contorni procedurali rilevanti quando il Collegio della C . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, maxi cartella da 43.000 euro: l’azienda sfida l’Agenzia Maxi investimento da 590.000 euro: il palazzetto torna a nuova vitaIl “Piccinelli” è stato completamente riqualificato: tetto rinforzato, nuovo impianto fotovoltaico e parquet interno rifatto per garantire sicurezza... Sette lavoratori in nero in un'azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza: maxi sanzione da 45mila euroUn accesso ispettivo dei carabinieri della stazione e dei colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Latina è stato effettuato in un'altra azienda...