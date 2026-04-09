La gara di 50 chilometri del Conero 2026 si è svolta in condizioni meteorologiche avverse, con vento forte e basse temperature. Durante l’evento sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi campioni italiani dell’ultramaratona e registrato un record nazionale, contribuendo a un’edizione memorabile. La competizione ha visto protagonisti atleti che hanno affrontato una sfida impegnativa, lasciando un segno importante nel panorama delle ultramaratone italiane.

Un’edizione durissima, segnata dal vento e dal freddo, ma anche da prestazioni straordinarie. La 50 km del Conero 2026 ha incoronato nuovi campioni italiani e scritto una pagina importante dell’ultradistanza azzurra, con un record nazionale che alza ancora il livello. Tra ritiri eccellenti, sfide al limite e arrivi mozzafiato, riviviamo insieme una gara che è stata molto più di una competizione: un vero test di resistenza, testa e cuore. Run2U Special – Ultra del Conero 2026 50 KM Campionati Italiani L’Ultra del Conero 2026 si conferma uno degli eventi più completi e spettacolari del panorama nazionale dell’endurance, con ben quattro distanze in programma: 10 km, 30 km, 50 km (Campionati Italiani) e 100 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ultra del Conero 2026 50KM: Terrasi Campione Italiano, Moroni Record | Run2U Special

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