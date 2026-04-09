Ultimo evento salvo colpi di scena Hoepli tra l’ansia dei lavoratori e i messaggi solidali dei milanesi

Negli ultimi giorni, la libreria Hoepli ha visto un susseguirsi di presentazioni, con almeno due eventi a settimana, in un percorso che dura da 156 anni. La libreria, punto di riferimento a Milano, si trova al centro di una situazione che ha generato preoccupazione tra i dipendenti, mentre la città ha espresso solidarietà attraverso vari messaggi. La cronaca si concentra sulle tensioni e sui gesti di supporto che si sono manifestati in questo periodo.

Incalcolabile il numero delle presentazioni alla Grande Libreria Internazionale Hoepli, almeno due la settimana (a memoria di chi la frequenta), durante 156 anni di storia. Nel 1870, l’incipit. Ieri sera, l’explicit, da intendere come uno degli ultimi momenti pubblici di apertura alla città, invitata a confrontarsi su “ La mente sotto assedio “, di Bruno Giussani, per le Edizioni Casagrande. L’occasione fa riflettere. A cominciare dalla natura elvetica dei due marchi. Da una libreria aperta a Bellinzona nel 1924, lo spin-off del marchio editoriale che Fabio Casagrande tiene tuttora vivo nella Svizzera italiana, "grazie - riconosce - anche agli aiuti statali della Confederazione, del Cantone e di Pro Helvetia, e al sostegno di fondazioni e privati mecenati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultimo evento (salvo colpi di scena). Hoepli tra l’ansia dei lavoratori e i messaggi solidali dei milanesi Hoepli, a Milano flash mob contro la chiusura: messaggi in vetrina e lavoratori in presidioAlcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura... Leggi anche: Crisi Hoepli, scatta lo sciopero dei lavoratori: “Incertezza sul futuro dell’azienda”