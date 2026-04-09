Ultimissime Juve LIVE | rinnovo Spalletti domani l’annuncio L’amore di Lichtsteiner per i bianconeri

Nelle ultime ore, si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra di calcio. Si attende domani l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di un allenatore di grande esperienza. Nel frattempo, un ex calciatore ha espresso pubblicamente il suo affetto verso la squadra, condividendo un messaggio sui social. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato le novità più recenti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle ultime ore in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 aprile 2026. Lichtsteiner: «Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla. Ferito da Allegri, mi escluse per motivi personali». Ore 09.39 – Lichtsteiner: «Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla. Ferito da Allegri, mi escluse per motivi personali» Spalletti Juve: c’è la firma sul rinnovo, domani l’annuncio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: rinnovo Spalletti, domani l’annuncio. L’amore di Lichtsteiner per i bianconeri Ultimissime Juve LIVE: ecco quando è previsto l’annuncio del rinnovo di Spalletti. Bremer è sacrificabiledi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Sorpresa Vlahovic! Spalletti felice, ora l'assist a Yildiz: cosa cambia per Juve-Genoa; Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Fiorentina - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Hojbjerg, Milan sul ? bosniaco, Bisseck rinnova! Le news di oggi ?. Spalletti firma il rinnovo e la Juve sogna in grande: da Elkann a Chiellini, retroscena e cifre dell'accordoLa società bianconera si fida e si affida all'allenatore toscano: quando è atteso l'annuncio ufficiale del prolungamento e come ci si è arrivati ... tuttosport.com Atalanta Juve, senza McKennie possibile cambio modulo: Spalletti pensa a due diversi scenariAtalanta Juve, Spalletti studia le alternative tattiche per sopperire alla pesante squalifica di McKennie con un possibile cambio modulo La Juventus si prepara ad affrontare un crocevia fondamentale d ... juventusnews24.com Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali notizie di giornata x.com