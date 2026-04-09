Ultimissime Juve LIVE | rinnovo Spalletti annuncio imminente Intervista a McKennie

Nelle ultime ore, si registra un annuncio imminente riguardante il rinnovo del contratto di Spalletti, mentre un’intervista con McKennie ha attirato l’attenzione. Le notizie più recenti sulla Juventus sono aggiornate in tempo reale, con particolare attenzione alle vicende interne alla squadra e alle dichiarazioni dei giocatori. La giornata si conclude con una serie di sviluppi che riguardano il club e i suoi protagonisti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 aprile 2026. Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti. Ore 13.48 – Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti McKennie rivela: «Spalletti è il mio allenatore preferito. La Juve era troppo per me? Rispondo questo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: rinnovo Spalletti, annuncio imminente. Intervista a McKennie Ultimissime Juve LIVE: rinnovo Spalletti, domani l’annuncio. L’amore di Lichtsteiner per i bianconeridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: ecco quando è previsto l’annuncio del rinnovo di Spalletti. Bremer è sacrificabiledi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Fiorentina - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Hojbjerg, Milan sul ? bosniaco, Bisseck rinnova! Le news di oggi ?; Calciomercato Juventus, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e Senesi. Spalletti Juve, fumata bianca per il rinnovo: prolungamento fino al 2028 e linea tecnica confermata per il futuroSpalletti Juve, fumata bianca per il rinnovo: prolungamento fino al 2028 e linea tecnica confermata per il futuro ... calcionews24.com Juventus, Spalletti firma il rinnovo: Elkann interviene in prima persona. Ma il futuro di Lucio passa dal mercatoJuventus, Spalletti firma il rinnovo: stavolta a pesare è la volontà di Elkann. Ma il futuro di Lucio passa dal mercato ... sport.virgilio.it Ultimissime Juve live Le principali news - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com