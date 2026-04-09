Ultima uscita al Forum in Eurolega Olimpia la partita del rammarico

Stasera al Forum di Assago si gioca l’ultima partita casalinga di Eurolega per l’Olimpia Milano, che indossa una divisa blu speciale. L’avversario è il Bayern Monaco, anche lui reduce da una stagione deludente. Il match si svolgerà alle ore 20 e rappresenta la conclusione di un percorso europeo che ha visto entrambe le squadre affrontare diverse sfide durante la competizione.

Sarà un mesto addio all’Europa quello di questa sera al Forum di Assago per l’ultima gara casalinga di Eurolega dell’Olimpia Milano, in campo con una speciale divisa color blu, contro un’altra delusa come il Bayern Monaco (ore 20.30). L’ultimo appuntamento tra le mura amiche di un’altra stagione infausta, che si chiuderà settimana prossima ad Atene, ma nella quale i rammarichi sono già tanti. I biancorossi, per la quarta volta consecutiva, non hanno trovato la quadra per mettere insieme un gruppo che possa competere al massimo livello. Non si può dire che la squadra non abbia mostrato lampi di talento, ha ottenuto anche risultati importanti,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima uscita al Forum in Eurolega. Olimpia, la partita del rammarico Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: comincia la partita! Eurolega, Milano crolla a Madrid: Olimpia mai in partita, il Real vince 106-77Il Real Madrid si conferma “ingiocabile” in questo momento e per l’Ea7 Milano è notte fonda dopo pochi minuti, come racconta il punteggio finale, un... Argomenti più discussi: Eugenio in Via Di Gioia al Forum nel 2027 con un concerto evento; la sentinella - L'Ultima Missione - Project Hail Mary (2026); Reyer mette paura a Milano, sfiorata l'impresa al Forum: finisce 79-78; La Pallacanestro Trieste obbligata a vincere contro Varese: Non possiamo fare errori. Ultima uscita al Forum in Eurolega. Olimpia, la partita del rammaricoQuesta sera (ore 20.30) arriva il Bayern Monaco: play-in ormai irraggiungibili a causa dei troppi alti e bassi ... sport.quotidiano.net In attesa dell'uscita della quinta e ultima stagione di The Boys, su Rotten Tomatoes la serie è stata un vero e proprio trionfo: la quinta stagione ha quasi raggiunto la perfezione. Ne parliamo meglio nel link al primo commento - facebook.com facebook È l’ultima battuta: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane #cinema x.com