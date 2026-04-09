Jesper Karlstrom ha parlato in vista della sfida tra Udinese e Milan, sottolineando la determinazione della squadra. Il centrocampista svedese ha evidenziato come in partite contro le grandi squadre i suoi compagni scendano in campo con coraggio e grinta. Le sue dichiarazioni arrivano a pochi giorni dal confronto tra le due squadre, in programma questa settimana.

Archiviata la sconfitta contro il Napoli, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato. I rossoneri ospiteranno l'Udinese sabato 11 aprile alle 18:00, nella sfida valida per la 32ª giornata di Serie A. A pochi giorni della sfida, Jesper Karlstrom ha lanciato un messaggio chiaro a Leao e compagni. Ecco, di seguito, un estratto dell'intervista che il centrocampista bianconero ha concesso ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Il messaggio al Milan: "Lo scorso anno non eravamo così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Udinese, Karlstrom avverte il Milan: “Con le big mettiamo sempre coraggio e la grinta giusta”

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