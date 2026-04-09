U20 Cremonese-Juventus 1-2 | vittoria di carattere in trasferta a Cremona

Nella trentaduesima giornata del campionato Primavera 1, la Juventus Under 20 ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro la Cremonese. La partita si è conclusa con il team ospite che ha segnato due volte, mentre la Cremonese ha realizzato un gol. La sfida si è disputata allo stadio della squadra di casa, e la vittoria è arrivata con un risultato finale di 2-1.

La Juventus U20 conquista un importante vittoria in trasferta, battendo la Cremonese per 2-1 nella trentaduesima giornata del campionato di Primavera 1. Un match affrontato con grande sicurezza e maturità dai ragazzi di mister Padoin, capaci di indirizzare fin da subito la gara e poi di difendere e portarsi a casa il vantaggio nonostante l’uomo in meno nella seconda frazione di tempo. A portare i tre punti a Torino sono le reti di Ivan Lopez e Luca Bracco. Primo tempo: dominato e concreto. L’inizio del match vede la squadra di casa mettere alla prova gli ospiti con il cross di Adrian Lickunas, ma i bianconeri rispondono con grande ordine e concretezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - U20, Cremonese-Juventus 1-2: vittoria di carattere in trasferta a Cremona Juventus U20 a Cremona: Padoin e Pavesi scelgono formazioni opposteLa Juventus Under 20 guidata da Simone Padoin si reca in trasferta a Cremona per la sfida valida per la 32ª giornata di Primavera 1. Leggi anche: Juventus, da Cremona alla Cremonese: due mesi di Spalletti bianconero POST CREMONESE - JUVENTUS 1-2 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; U20 | Cremonese-Juventus | Il tabellino; Primavera 1. La Juventus ha la meglio sulla Cremonese e rimane in corsa playoff: highlights (video); U20 | Cremonese-Juventus | Le formazioni ufficiali. Cremonese-Juventus U20 1-2, finale: i bianconeri vincono in 10, in rete Lopez e Bracco45'+7' – Finisce qui: la Juventus vince a casa della Cremonese 2-1, al termine di una gara combattuta e giocata per quasi un tempo intero in inferiorità numerica. tuttojuve.com U20, le formazioni ufficiali di Cremonese-JuventusQueste le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus, match valido per la 32 esima giornata del campionato Primavera 1. Calcio d'inizio previsto per le 13:00: Cremonese: Cassin, Achi ... tuttojuve.com Juventus. . Juventus U20 take all three points on the road 2-1 away at Cremonese, with Lopez and Bracco getting it done in the first half - facebook.com facebook