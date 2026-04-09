Dal 2012, sono trascorsi quattordici anni durante i quali l’Italia ha perso tre Mondiali e ha visto un calo progressivo del settore calcistico nazionale. Recentemente, un articolo di Tuttosport ricorda come le riforme proposte in quell’anno siano state ignorate e come, nel frattempo, siano cambiate le sorti del calcio italiano. La lunga sequenza di eventi ha coinvolto diversi aspetti dell’economia e dello sviluppo sportivo del paese.

2026-04-09 16:50:00 Flash news da TS: Dall’ottobre del 2012 sono passati quattordici anni, tre Mondiali saltati e un progressivo declino economico del movimento calcistico italiano. E mentre oggi c’è chi cerca di addossare la colpa su spalle altrui, nel 2012 c’era chi elencava i problemi da affrontare, le urgenze da risolvere per evitare il disastro. Purtroppo sono esattamente gli stessi di oggi. Quattordici anni passati completamente invano. Le riforme mai realizzate: l’allarme lanciato nel 2012. Ottobre 2012, assemblea degli azionisti della Juve, Andrea Agnelli introduce così i lavori della giornata: «Il calcio è un fenomeno che si sta evolvendo rapidamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Agnelli, l’Italia-gambero e quel grido d’allarme ignorato dal 2012: le riforme di oggi proposte 14 anni fa

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Serrande abbassate e centri svuotati: secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono spariti oltre 156mila negozi in ItaliaDa anni c’è un rumore che si sente sempre meno nelle città italiane: quello delle saracinesche dei negozi che si alzano la mattina presto.

Temi più discussi: Ma quando lo diceva Agnelli?; Agnelli c'era arrivato 12 anni fa, ma fu ignorato: Incapacità per il futuro. Riforme, cosa serve; Non possono non esserci conseguenze; Porca miseria, Italia, Terzo fallimento Mondiale: la figuraccia vista dall'estero.

Agnelli, l'Italia-gambero e quel grido d'allarme ignorato dal 2012: le riforme di oggi proposte 14 anni faQuando il presidente della Juve, allora 37enne, metteva in guardia il calcio italiano: Stadi, riforma dei campionati, investimenti sui giovani, perdita di appeal della Serie A. Se non ci muoviamo è i ... tuttosport.com

Ma quando lo diceva Agnelli?Quattordici anni fa il presidente della Juve metteva in guardia il calcio italiano: Stadi, riforma dei campionati, investimenti sui giovani, perdita di appeal della Serie A. Se non ci muoviamo è il d ... tuttosport.com

FUMATA BIANCONERA C’è la firma: Luciano Spalletti firma il rinnovo fino al 2028 L’annuncio, come riportato da Tuttosport, è previsto per domani, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Decisivo il patto con Elkann: tornare a lottare per lo scud - facebook.com facebook

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