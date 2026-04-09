Nella fila al Masters non si aspettano atleti o appassionati di golf, ma uno gnomo da giardino. Questo piccolo oggetto, molto richiesto, si trova in numero limitato e viene venduto a prezzi fino a venti volte superiori rispetto al costo originale. La richiesta ha portato a code e a un mercato parallelo che alimenta il desiderio di possederne uno.

Il Masters è anche un’esperienza mistica. Certo, il golf, il campo, i colori, l’atmosfera, tutto è incredibile e straordinario, ma all’Augusta National si può incontrare direttamente Dio. Non sembri una bestemmia, ma questo angolo della Georgia è un tempio al Dio del Consumismo. Come si compra qui in pochi altri luoghi, fidatevi. Ormai non c’è nessun torneo o museo o "quelchesivoglia" che non abbia il suo shop e il suo merchandising. Ma il Masters – prima differenza con il resto del mondo – non ha un negozio virtuale aperto tutto l’anno, non si può acquistare on line, ma solo qui nella settimana del torneo. E quello che rimane invenduto, crediamo davvero pochissimo, viene distrutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti in fila al Masters. Per il golf? No, per lo gnomo

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Salve a tutti, oggettivamente, senza considerare se sia la prima o la seconda volta, quanto consigliate di restare a Londra per vedere le principali attrazioni e visitare la città senza troppo stress, ma con un ritmo tranquillo Vi prego, non mandatemi a quel paes - facebook.com facebook

"Non credo che tutti abbiano compreso appieno quanto fosse concentrata la capacità produttiva in alcune parti del mondo", ha aggiunto il direttore di Iata. L'esperienza passata dimostra che il settore dell'aviazione reagirà all'aumento dei prezzi del petrolio au x.com