Cinquant'anni fa arrivava nelle sale cinematografiche un film che ha segnato un punto di riferimento nel racconto del giornalismo d'inchiesta. La pellicola si focalizza sulle vicende di un quotidiano e dei suoi giornalisti impegnati a scoprire una verità nascosta, affrontando ostacoli legali e morali lungo il percorso. La storia mette in evidenza le difficoltà di svolgere un'inchiesta giornalistica sotto pressione, in un'epoca in cui i mezzi di comunicazione stavano cambiando rapidamente.

Cinquant'anni fa usciva il film diventato un modello di racconto del giornalismo d'inchiesta, voluto e reso possibile dal suo attore protagonista Quando Tutti gli uomini del presidente uscì al cinema, il 9 aprile del 1976, riscosse un grande successo di pubblico e critica: il critico Vincent Canby, che lo recensì per il New York Times, scrisse che prima di quel giorno «nessun film era riuscito ad avvicinarsi ad essere una così accurata rappresentazione del giornalismo americano nella sua forma migliore». Fu candidato a otto premi Oscar e ne vinse quattro. Oggi, dopo cinquant’anni, le cose non sono cambiate e Tutti gli uomini del... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutti gli uomini di Robert Redford

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One Perfect Scene That Defined Robert Redford

Temi più discussi: Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale: la confessione di Bob Woodward; Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendente; Seguite i soldi. È la chiave di tutto; Tutti gli uomini del presidente, quando la verità produce(va) conseguenze.

Tutti gli uomini di Robert RedfordQuando Tutti gli uomini del presidente uscì al cinema, il 9 aprile del 1976, riscosse un grande successo di pubblico e critica: il critico Vincent Canby, che lo recensì per il New York Times, scrisse ... ilpost.it

Tutti gli uomini del presidente da cinquant'anni anni ci ricorda l'importanza di un giornalismo libero e indipendenteIl 9 aprile del 1976 usciva nelle sale il capolavoro di Alan J. Pakula sul caso Watergate, un mix perfetto di thriller politico e cinema civile ... wired.it

ICYMI: Il capolavoro con Dustin Hoffman e Robert Redford racconta un’America in cui il giornalismo smascherava il potere. Nell’era di Trump e dei social, sembra quasi fantascienza - facebook.com facebook