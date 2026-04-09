Tutti contro Trump per l’Iran | Teheran ha vinto l’America è una tigre di carta

Recentemente, Donald Trump ha avuto un confronto diretto con il primo ministro olandese nello Studio Ovale della Casa Bianca. La discussione si è concentrata sulla situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il primo ministro che ha affermato che Teheran ha vinto e che l’America si presenta come una tigre di carta. La conversazione è stata descritta come franca e aperta, senza ulteriori dettagli sulle posizioni espresse.

Donald Trump ha avuto con Mark Rutte una discussione «franca e aperta» nello Studio Ovale della Casa Bianca. Subito dopo il presidente degli Stati Uniti ha postato un messaggio su Truth: « La Nato non c’era quando ne avevamo bisogn o, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo. Ricordate la Groenlandia: quel grosso pezzo di ghiaccio, mal gestito». Ma intanto il suo partito è molto preoccupato. La guerra contro Teheran «cementa il fatto che perderemo le elezioni di novembre, il Senato e la Camera», ha detto uno stratega conservatore a Politico. Ma oltre ai Repubblicani in fermento ci sono anche i Maga. Mark Levin, il popolare conduttore radio conservatore, ha definito un «assoluto» disastro l’accettazione del piano in 10 punti di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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Ciao a tutti, ho una laurea magistrale in ingegneria, al fine di insegnare matematica mi mancano 45 crediti universitari, quindi dovrei iscrivermi all'università solo per dare gli esami per acquisirli. Che facoltà mi consigliate Tra gli esami che ho fatto ci sono ana - facebook.com facebook

Green Pea chiude tutti i negozi: diventerà spazio per eventi e uffici. Addio all’eco-sogno di Farinetti x.com