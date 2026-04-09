Tutti contro Trump per l’Iran | Teheran ha vinto l’America è una tigre di carta

Da open.online 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Donald Trump ha avuto un confronto diretto con il primo ministro olandese nello Studio Ovale della Casa Bianca. La discussione si è concentrata sulla situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il primo ministro che ha affermato che Teheran ha vinto e che l’America si presenta come una tigre di carta. La conversazione è stata descritta come franca e aperta, senza ulteriori dettagli sulle posizioni espresse.

Donald Trump ha avuto con Mark Rutte una discussione «franca e aperta» nello Studio Ovale della Casa Bianca. Subito dopo il presidente degli Stati Uniti ha postato un messaggio su Truth: « La Nato non c’era quando ne avevamo bisogn o, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo. Ricordate la Groenlandia: quel grosso pezzo di ghiaccio, mal gestito». Ma intanto il suo partito è molto preoccupato. La guerra contro Teheran «cementa il fatto che perderemo le elezioni di novembre, il Senato e la Camera», ha detto uno stratega conservatore a Politico. Ma oltre ai Repubblicani in fermento ci sono anche i Maga. Mark Levin, il popolare conduttore radio conservatore, ha definito un «assoluto» disastro l’accettazione del piano in 10 punti di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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