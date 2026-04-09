Turismo in provincia di Monza e Brianza superato il milione di pernottamenti

Nel 2025, la provincia di Monza e Brianza ha registrato oltre un milione di pernottamenti, superando questa soglia per la prima volta. I dati riportano circa 588 mila arrivi di turisti, con una maggioranza di italiani che rappresentano il 60,5% dei visitatori. L’afflusso di visitatori è in crescita rispetto agli anni precedenti, segnando un incremento nel numero di presenze turistiche nella zona.

Continuano ad aumentare i turisti in provincia di Monza e Brianza. Gli ultimi dati della provincia infatti dicono che nel 2025 c’è stato un aumento dei flussi con circa 588mila arrivi e 1,18 milioni di pernottamenti, con una prevalenza di turisti italiani (60,5%) e un aumento significativo nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Servizio civile universale, 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza: come partecipare Temi più discussi: Confesercenti Siena: turismo in provincia, buon scenario a termine?; Online il nuovo sito di informazione turistica della Provincia di Ferrara; Nella Irpinia place to be per il turismo in provincia di Avellino 54 Comuni; L'industria turistica in provincia occupa 60 mila persone: tre accordi su lavoro, formazione e legalità. Turismo in provincia di Siena: buon scenario a termine?Bene il turismo pasquale in provincia di Siena, a completamento di un avvio di stagione non negativo. Emerge questo dalla ricognizione condotta da Confesercenti Siena tra i gruppi di contatto delle va ... sienafree.it L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro poveroGhilardi della Filcams Cgil sottolinea la mancanza di manovalanza stagionale Irregolarità nei contratti e salari frai più bassi d’Italia allontanano i giovani. Manca una visione che considera il sett ... msn.com Nel Piemonte del turismo 18 milioni di presenze. Per la montagna invernale record di Limone x.com Il turismo in Umbria: da 5.2 a 7.9 milioni di presenze nel cuore verde. L'analisi Aur evidenzia una grande espansione nel post-pandemia: "Resta da capire se si tratti di una nuova base strutturale o se rappresenti una fase particolarmente favorevole". Leggi l' - facebook.com facebook