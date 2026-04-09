Turismo boom con le seconde case

Dopo il periodo pasquale, le sette località turistiche della zona hanno registrato un numero di presenze stimato intorno alle 90.000, con un giro d’affari di circa 7 milioni di euro. Si tratta di dati che riflettono un afflusso elevato di visitatori e una forte presenza di seconde case che contribuiscono alla stagione turistica locale. Le strutture ricettive e i servizi hanno visto un incremento di richieste e prenotazioni.

Il breve periodo pasquale appena concluso ha creato per i sette lidi comacchiesi numeri da record, con 90mila presenze stimate e un giro d’affari ipotizzato di circa 7 milioni. "E’ stata una Pasqua da record – afferma Gianfranco Vitali, presidente della delegazione locale di Confcommercio –, caratterizzata dall’arrivo in massa dei proprietari di seconde case, dimostrando l’enorme potenziale dei turisti nascosti. Sono i proprietari di seconde case che sfuggono alle statistiche turistiche ufficiali, ma che lasciano tanta ricchezza alle imprese locali". Un afflusso così imponente sul quale hanno certamente contribuito diversi fattori, fra i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Turismo boom con le seconde case" Leggi anche: Turismo a Bergamo, boom di case vacanza: +101% in 5 anni, calano gli alberghi Fisco, bonus mobili al 50% anche per le seconde casePer l’Agenzia delle Entrate la detrazione non cambia, ma non è cumulabile con il bonus ministeriale per gli elettrodomestici Non di soli bonus... This Mountain Village on Lake Garda Feels Unreal Temi più discussi: Boom del turismo per la Pasqua 2026 in Lombardia; Turismo boom con le seconde case; Turismo, boom di arrivi per Pasqua: picchi a Merano e in Val Venosta; Il turismo lento diventa business con il boom del Cammino di Oropa. Turismo boom con le seconde caseEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Puglia, boom di turismo di prossimità a Pasqua: agriturismi sold out tra pranzi e gitePasqua da tutto esaurito negli agriturismi pugliesi, trainata dal turismo di prossimità e dalle esperienze legate al territorio. trmtv.it Grotte di Stiffe, boom di visitatori a Pasqua e Pasquetta https://abruzzosera.it/turismo/grotte-di-stiffe-boom-di-visitatori-a-pasqua-e-pasquetta/ - facebook.com facebook Pasqua 2026, boom del turismo di prossimità: il 44% dei calabresi resta in regione x.com