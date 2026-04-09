Turismo accessibile in Irpinia e Sannio dal 16 aprile tour operator da tutta Europa

Dal 16 aprile, in alcune zone dell’Irpinia e del Sannio, arriveranno tour operator provenienti da tutta Europa per partecipare a un evento dedicato al turismo accessibile. Sono in programma incontri e workshop sui modelli organizzativi necessari per gestire destinazioni turistiche che siano fruibili anche da persone con disabilità o con esigenze particolari. L’obiettivo è promuovere pratiche che favoriscano uno sviluppo sostenibile e inclusivo del settore turistico locale.

Modelli organizzativi per la gestione di destinazioni turistiche per favorire lo sviluppo e la sostenibilità del turismo per disabili, ma anche rivolto a persone con particolari esigenze motorie, sensoriali, cognitive, comunicative-relazionali o anziani. Questo il progetto denominato Dama, proposto dalla cooperativa sociale Cosy For You e sostenuto da un bando di promozione per le zone interne della Campania, che ha interessato numerose località e cittadine del Sannio e dell’Irpinia. Dopo mesi di lavoro, dedicati a fasi progettuali e di verifica, i percorsi turistici prescelti saranno visitati da diversi tour operator stranieri. Un educational di tre giorni, in programma dal 16 al 18 aprile, vedrà la partecipazione di un primo gruppo di operatori turistici, dei 25 T. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Turismo, De Negri (Progecta): “Chi partito con il tour operator è già tornato da Dubai” Dal Sannio all’Europa: JA Europe patrocina la Sannio Valley MasterclassTempo di lettura: 3 minutiSecondo appuntamento del percorso gratuito di alta formazione tecnologica promosso da Sannio Valley. Si parla di: Trieste trionfo di Atlantide | il Carnevale rilancia il turismo. Turismo accessibile: in Irpinia e Sannio in arrivo tour operator internazionaliModelli organizzativi per la gestione di destinazioni turistiche per favorire lo sviluppo e la sostenibilità del turismo per disabili, ma anche rivolto a persone con particolari esigenze motorie, sens ... ntr24.tv A Biella l’accessibilità turistica non è teoria, è mercatoRitorna dal 15 al 18 aprile la Borsa internazionale del turismo accessibile, un appuntamento che punta a rafforzare il legame tra chi progetta e chi acquista esperienze for all, affinché non restino ... vita.it