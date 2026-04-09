In Turchia, undici attivisti legati a un’associazione LGBTQ+ di Smirne sono stati formalmente accusati di aver commesso atti osceni. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato contro di loro, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle eventuali conseguenze. La notizia si aggiunge a un clima di tensione tra le autorità e le organizzazioni che si occupano di diritti civili e diritti umani nel paese.

Undici attivisti, appartenenti a un’associazione LGBTQ+ operante a Smirne, in Turchia, sono stati accusati di «oscenità». Si sono dovuti presentare davanti a un giudice a causa di opere d’arte pubblicate sui social media dell’associazione. Gli avvocati dell’Ordine di Smirne hanno chiesto l’assoluzione degli attivisti, poiché le cinque opere incriminate dovrebbero rientrare nella libertà di espressione. In Turchia la repressione della comunità LGBTQ+ continua. Nello specifico, le accuse avanzate si basano su illustrazioni e grafiche digitali realizzate da vari artisti della comunità LGBTQ+ durante gli eventi del Pride online tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Turchia, attivisti LGBTQ+ accusati di oscenità. Dikmen: «Continueremo a difendere i diritti umani»

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Si parla di: Turchia, attivisti Lgbtqi+ accusati di oscenità per delle opere d'arte.

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