Tunisini fermati per incitamento alla Jihad i pm | Il web come strumento di propaganda e reclutamento

Due giovani tunisini sono stati fermati dalla Procura di Palermo con l’accusa di aver utilizzato il web per promuovere e reclutare tramite messaggi e contenuti online. Gli indagati, rispettivamente di 18 e 22 anni, sono stati sottoposti a fermo per i reati di istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo. I dettagli dell’indagine riguardano l’uso di piattaforme digitali come strumenti di propaganda e incitamento alla Jihad.

Gli indagati sottoposti a fermo della Procura della Repubblica di Palermo per i reati di istigazione a delinquere aggravati dalle finalità di terrorismo sono Khaled Trabelsi, 18 anni e Karim Taher, 22. L'inchiesta nasce dagli accertamenti sul web condotti dalla Digos di Palermo e dalla Direzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Palermo, fermati due tunisini per apologia del terrorismo: in un video incitano alla JihadLa Digos di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni per apologia del terrorismo islamico. Incitamento alla jihad sui social: fermati due tunisini a PalermoLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di due cittadini tunisini, residenti nel capoluogo siciliano, con l’accusa di apologia di terrorismo. L’operazione è il risultato di ... blogsicilia.it Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoAvrebbero incitato alla jihad e al martirio su TikTok e Instagram pubblicando contenuti legati allo Stato islamico ... gazzettadelsud.it