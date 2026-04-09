' Tubone' primi 15 milioni per progettazione e avvio lavori dell' interconnessione Liscione-Finocchito
È stato annunciato l'inizio dei lavori per l’interconnessione tra i punti Liscione e Finocchito, un progetto che coinvolge più di 4.000 ettari di terreno. Sono stati già stanziati 15 milioni di euro destinati alla fase di progettazione e alla partenza dei lavori. L’intervento riguarda un tratto di infrastruttura che mira a migliorare la connessione tra le aree interessate.
“Al via l’interconnessione Liscione–Finocchito: oltre 4.000 ettari coinvolti e primi 15 milioni già stanziati per progettazione e avvio dei lavori. Oggi segna un passaggio decisivo per il futuro agricolo e infrastrutturale dei nostri territori. La consegna dello stralcio per il completamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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