' Tubone' primi 15 milioni per progettazione e avvio lavori dell' interconnessione Liscione-Finocchito

È stato annunciato l'inizio dei lavori per l’interconnessione tra i punti Liscione e Finocchito, un progetto che coinvolge più di 4.000 ettari di terreno. Sono stati già stanziati 15 milioni di euro destinati alla fase di progettazione e alla partenza dei lavori. L’intervento riguarda un tratto di infrastruttura che mira a migliorare la connessione tra le aree interessate.