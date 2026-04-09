Dopo l’ultimatum rivolto a Teheran che ha suscitato attenzione a livello internazionale, l’amministrazione statunitense ha commentato i rapporti con l’Iran, parlando di potenziali guadagni sulla regione dello Stretto di Hormuz. In un discorso pubblico, un rappresentante ha dichiarato che questa zona potrebbe rappresentare un’opportunità economica significativa, evocando anche l’idea di un possibile “Età dell’Oro” per il Medio Oriente. La questione ha attirato numerose reazioni a livello globale.

Come riportato dal Corriere, il Pentagono è stato il palcoscenico di questo briefing. Dopo aver assodato che “Trump ha forgiato una vittoria con la V maiuscola” e che “l’Iran è decimato”, la conferenza stampa ha voluto puntare l’attenzione sui prossimi 15 giorni – quando scadrà il nuovo ultimatum: “In queste due settimane – ha dichiarato il capo della Casa Bianca – rimarremo da quelle parti”, facendo riferimento allo schieramento delle truppe Usa vicino all’Iran per fare pressione sulla tregua. Sui canali Truth invece si parla di diplomazia. Trump ha infatti scritto: “Gli Stati Uniti lavoreranno a stretto contatto con l’Iran, che secondo noi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump sui rapporti con l’Iran: “Su Hormuz su guadagneranno tanti soldi. Forse è l’Età dell’Oro del Medio Oriente”

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Trump: «Accordo con l'Iran su 15 punti, hannodetto no all'atomica. In corso cambio di regime»

Temi più discussi: Trump: Grande giornata per pace mondiale, Usa aiuterà gestione stretto di Hormuz; Trattativa appesa a un filo: la sfida tra Usa e Iran su Hormuz e nucleare; L'esultanza di Trump: Un grande giorno di pace e ora faremo tanti soldi; Tra Usa e Iran è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondo.

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È finito il periodo d’oro dell’oro?Con la guerra in Medio Oriente il prezzo sta scendendo dopo anni di enormi rialzi, in modo controintuitivo rispetto al suo ruolo di bene rifugio ... ilpost.it

Trump assicura: «Si guadagneranno tanti soldi. Questa potrebbe essere l’Età dell’Oro del Medio Oriente, proprio come quella che stiamo vivendo negli Usa» - facebook.com facebook

Chissà se a festeggiare la nuova “età dell’oro” del Medio Oriente ci saranno i sopravvissuti al massacro dei manifestanti iraniani di gennaio, molti dei quali ora languiscono in carcere tra torture e deprivazioni, dopo essere stati incitati da Trump a rivoltarsi. x.com