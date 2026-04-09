Dopo un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della NATO, Donald Trump ha criticato l'alleanza, accusandola di non fare abbastanza per proteggere gli interessi nazionali. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e gli alleati europei, con Trump che ha puntato il dito contro le spese militari e le politiche di difesa condivise. La discussione si inserisce in un quadro di confronti più ampi sulle strategie internazionali riguardanti l'Iran.

Lo scontro tra Donald Trump e la Nato si riaccende dopo l’incontro alla Casa Bianca con il segretario generale Mark Rutte. Subito dopo il colloquio, il presidente americano ha affidato ai social uno sfogo durissimo: «La Nato non c’era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo». Le sue parole arrivano a poche ore dalla tregua in Medio Oriente – tregua molto fragile, come dimostrano gli attacchi israeliani in Libano – e riflettono il malcontento di Trump per il mancato coinvolgimento diretto degli alleati nella guerra contro l’Iran. Un risentimento che, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, si starebbe... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump se la prende con la Nato per coprire le difficoltà sull’Iran

Trump è in tilt sulla guerra in Iran e ora se la prende con la Nato: “Una tigre di carta, forse è il caso che gli Usa la abbandonino”Prima lo scontro sulla spesa in armi in relazione al Pil, che per Donald Trump doveva essere portata, per tutti i Paesi membri, al 5% per evitare il...

Trump prende tempo sull’Iran: “Verificheremo se le esecuzioni si sono fermate”. Ma il Pentagono prepara l’offensivaTra repressione interna al regime, pressioni regionali e calcoli strategici, Washington e le monarchie del Golfo cercano di contenere una crisi che...

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Temi più discussi: L’Europa si sfila grazie alle regole, ma è senza strategia; La guerra di Trump. Tenetevi l’ayatollah, lo stretto e pure le armi; Trump prende in giro Macron e la moglie, l'ira della Francia; Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio.

Trump è in tilt sulla guerra in Iran e ora se la prende con la Nato: Una tigre di carta, forse è il caso che gli Usa la abbandoninoTrump è in tilt sulla guerra in Iran e ora se la prende con la Nato: Una tigre di carta, forse è il caso che gli Usa la abbandonino ... lanotiziagiornale.it

Trump senza freni prende in giro Macron: La moglie lo tratta malissimo. VIDEODurante un pranzo privato, il presidente americano ha lanciato una frecciata al leader francese, facendo riferimento anche alla moglie, Brigitte Macron. Trump ha citato un episodio del 2025, avvenuto ... affaritaliani.it

Niente condanne a Trump Il cessate il fuoco salva Giorgia in difficoltà per la guerra scatenata dal suo beniamino Ma su Israele sarà, per la prima volta, dura Almeno a parole David Romoli, l’Unità x.com

Quando leader squilibrati invocano la catastrofe divina come strumento politico, non sono solo i loro nemici a esserne travolti. Se non verranno fermati, saremo tutti vittime di questi due psicopatici. Ecco il messaggio di Pasqua di Donald Trump al mondo: “Mart - facebook.com facebook