Durante un evento alla Casa Bianca, il presidente ha pronunciato un discorso incentrato su Gesù, mentre accanto a lui si trovavano la first lady e un grande coniglio di plastica. La scena ha attirato l’attenzione dei social media, dove sono stati condivisi numerosi commenti e immagini. L’evento è stato commentato da diversi utenti online, alcuni dei quali hanno sottolineato la presenza del coniglio gigante.

Alla Casa Bianca si è consumata una scena che ha fatto rapidamente il giro del web: durante la tradizionale festa di Pasqua, Donald Trump ha dichiarato dal balcone che “ oggi è il giorno in cui celebriamo Gesù ”, mentre al suo fianco si trovavano Melania Trump e un enorme coniglio pasquale sorridente. Un’immagine potente e, per molti, quasi surreale, che unisce simboli religiosi, cultura pop e comunicazione politica (sopra le righe). L’evento è il celebre White House Easter Egg Roll, una tradizione che risale al XIX secolo e che permette a bambini e famiglie di partecipare a giochi e attività nel giardino della Casa Bianca. Tra le attività principali c’è la gara con le uova sode colorate, spinte con cucchiai di legno sul prato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump parla di Gesù alla Casa Bianca, ma accanto ha Melania e un coniglio gigante (e i social si scatenano)

Un cavaliere così, alla Casa Bianca, non si era mai visto. Melania Trump presenta il robot Numero 3. Cosa farà l'umanoide che parla 11 lingueAlla Casa Bianca le abbiamo viste un po’ tutte, ma un robot umanoide come “cavaliere” per la First Lady, ancora mancava.

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In una nota letta dalla portavoce della Casa Bianca, il presidente ha attaccato nuovamente gli alleati, sottolineando il loro «fallimento» dopo essere stati messi alla prova - facebook.com facebook

Trump con Melania all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca: «Gli Usa non sono mai andati meglio» x.com