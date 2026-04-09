Trump minaccia ancora l’Europa | Nato in Iran non ci ha aiutati ricordate la Groenlandia E Rutte lo elogia | Ammiro la sua leadership

Donald Trump ha continuato a rivolgere minacce all’Europa, facendo riferimento alla Groenlandia come possibile risposta al mancato supporto della Nato in relazione alla guerra contro l’Iran. Durante le sue dichiarazioni, non ha specificato se gli Stati Uniti intendano ritirarsi dall’Alleanza atlantica. Nel frattempo, il primo ministro olandese ha espresso apprezzamento per la leadership dell’ex presidente, senza commentare le sue parole sulle minacce.

Donald Trump ha minacciato ancora l’Europa tornando ad evocare lo spauracchio dell’invasione della Groenlandia, come ritorsione per il mancato sostegno della Nato alla guerra contro l’Iran, senza svelare se gli Usa sim ritireranno dall’Alleanza atlantica. Mark Rutte ha incassato la sfuriata come un punching ball, parando i colpi, nell’incontro alla Casa Bianca concluso quando in Italia era circa mezzanotte. Poche ore dopo il colloquio di Washington tra il presidente Usa e il segretario generale della Nato, il Tycoon ha tuonato dal suo profilo del social Truth: “La Nato non c’era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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