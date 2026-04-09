Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro di un paese europeo alla Casa Bianca, in un contesto segnato da tensioni e divergenze. Durante l'incontro, Trump ha espresso critiche nei confronti di alcuni partner europei legati alla NATO, mentre il rappresentante europeo ha ribadito l’impegno per la cooperazione tra alleati. La discussione si è concentrata sui rapporti transatlantici e sulla partecipazione militare dei paesi membri.

Tensioni e frustrazioni tra USA e alleati NATO: Trump critica i partner europei, Rutte difende la cooperazione. Si è concluso nella notte italiana alla Casa Bianca l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della NATO Mark Rutte, al termine del quale i due leader hanno rilasciato brevi dichiarazioni sull’esito del colloquio. Dichiarazioni di Trump. “La NATO non c’era quando ne avevamo bisogno e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo”. Ha aggiunto, con riferimento alla Groenlandia: “ quel grosso pezzo di ghiaccio, mal gestito ”, in un post tutto in maiuscolo sul suo social Truth. Dichiarazioni di Rutte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump incontra Rutte alla Casa Bianca: tensioni e dichiarazioni sulla NATO

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia(Adnkronos) – Prima il nuovo attacco alla Nato, poi il ritorno alle minacce sulla Groenlandia.

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Rutte vede Trump alla Casa Bianca: 'Deluso da molti alleati Nato'Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rute in un'intervista a Cnn dopo l'incontro con Donald Trump. E' stata una conversazione schietta e aperta, ha messo in evidenza Rutte. E' stato ... ansa.it

Rutte vede Trump alla Casa Bianca: 'Deluso da molti alleati Nato' #ANSA x.com

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